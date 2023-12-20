Готівкові долар та євро в банках подорожчали

Курс долара зріс на 15 копійок, курс євро – на 31

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У середу, 20 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти вівторка, зріс на 14 коп. і становить 37,32 грн. Курс продажу піднявся на 15 коп. до 37,9 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,8 грн, максимальний – 37,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,65 грн, максимальний – 38,2 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 29 коп. і становить 40,63 грн. Курс продажу збільшився на 31 коп. до 41,62 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,5 грн, максимальний – 41 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,3 грн, а максимальний – 42,1 грн.

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