Наличные доллар и евро в банках подорожали

Курс доллара вырос на 15 копеек, курс евро – на 31

Фото: Pexels

В среду, 20 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 14 коп. и составил 37,32 грн. Курс продажи поднялся на 15 коп. до 37,9 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,8 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – 37,65 грн, максимальный – 38,2 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 29 коп. и составляет 40,63 грн. Курс продаж увеличился на 31 коп. до 41,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс – 41,3 грн, а максимальный – 42,1 грн.

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