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Кабмін змінив склад наглядової ради Укрексімбанку

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 18:13
Кабмін змінив склад наглядової ради Укрексімбанку - Фото
Фото: пресслужба Укрексімбанку

Кабінет міністрів змінив склад незалежних членів наглядової ради державного Укрексімбанку. Відповідне розпорядження опубліковано на урядовому порталі.

Новими незалежними членами призначено Сільвію Юмі Ганссер-Поттс, Развана Мунтеану, Роберта Коссманна, Енгіна Акчакочу, Ростислава Футала.

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З колишнього складу в наглядовій раді залишився Домінік Меню.

Позбулися посади незалежних членів Ласло Урбан, Оляна Гордієнко, Сергій Коновець та Владислав Вінярський.

Термін повноважень членів наглядової ради Укрексімбанку складає три роки з дати вступу на посаду.

До наглядової ради банку також входять представники держави — Вікторія Страхова, Юрій Буца та Юрій Терентьєв.

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Роман Бриль
кабміннаглядова радаУкрексімбанкнезалежні члени
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