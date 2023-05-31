Кабмін змінив склад наглядової ради Укрексімбанку

Кабінет міністрів змінив склад незалежних членів наглядової ради державного Укрексімбанку. Відповідне розпорядження опубліковано на урядовому порталі.

Новими незалежними членами призначено Сільвію Юмі Ганссер-Поттс, Развана Мунтеану, Роберта Коссманна, Енгіна Акчакочу, Ростислава Футала.

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З колишнього складу в наглядовій раді залишився Домінік Меню.

Позбулися посади незалежних членів Ласло Урбан, Оляна Гордієнко, Сергій Коновець та Владислав Вінярський.

Термін повноважень членів наглядової ради Укрексімбанку складає три роки з дати вступу на посаду.

До наглядової ради банку також входять представники держави — Вікторія Страхова, Юрій Буца та Юрій Терентьєв.

7 грудня 2021 року НБУ сформував спостережну раду Укрексімбанку: хто до неї увійшов.

6 березня 2023 року Кабмін продовжив повноваження двох представників держави в наглядовій раді ПриватБанку.

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