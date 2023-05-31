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Кабмин изменил состав наблюдательного совета Укрэксимбанка

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 18:13
Кабмин изменил состав наблюдательного совета Укрэксимбанка - Фото
Фото: пресс-служба Укрэксимбанка

Кабинет министров изменил состав независимых членов наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале. 

Новыми независимыми членами назначены Сильвия Юми Ганссер-Поттс, Разван Мунтеану, Роберт Коссманн, Энгин Акчакочу,  Ростислав Футала. 

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Из прежнего состава в набсовете остался  Доминик Меню. 

Покинули пост независимых членов Ласло Урбан, Оляна Гордиенко,  Сергей Коновец и  Владислав Винярский. 

Срок полномочий членов наблюдательного совета Укрэксимбанка составляет три года с даты вступления в должность. 

В набсовет банка также входят представители государства — Виктория Страхова, Юрий Буца и Юрий Терентьев. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 
Роман Брыль
кабминнабсоветУкрэксимбанкнезависимые члены
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