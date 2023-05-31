Кабмин изменил состав наблюдательного совета Укрэксимбанка
31.05.2023, 18:13
Фото: пресс-служба Укрэксимбанка
Кабинет министров изменил состав независимых членов наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.
Новыми независимыми членами назначены Сильвия Юми Ганссер-Поттс, Разван Мунтеану, Роберт Коссманн, Энгин Акчакочу, Ростислав Футала.
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Из прежнего состава в набсовете остался Доминик Меню.
Покинули пост независимых членов Ласло Урбан, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец и Владислав Винярский.
Срок полномочий членов наблюдательного совета Укрэксимбанка составляет три года с даты вступления в должность.
В набсовет банка также входят представители государства — Виктория Страхова, Юрий Буца и Юрий Терентьев.
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