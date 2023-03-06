Кабмин продлил полномочия двух представителей государства в набсовете ПриватБанка

Кабинет министров переназначил на второй срок двух представителей государства в наблюдательном совете ПриватБанка. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

В частности, полномочия продлены для Юлии Мецгер как представителя государства от президента Украины и Артема Шевалева как представителя государства от Кабмина.

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В октябре прошлого года Министерство финансов Украины объявило о начале конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета для трех государственных банков: Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка.

Кабмин изменил состав членов набсовета ПриватБанка в конце декабря после завершения законодательно установленного срока их полномочий.

Из предыдущего состава независимых членов наблюдательного совета остался только Надир Шейх. Остальные члены, в том числе Шэрон Иски, Эран Кляйн, Себастиан Шенайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик, ушли со своих должностей.

В новый состав набсовета как независимые члены вошли: Нильс Мелнгайлис, Збигнев Ягейло, Владимир Литвин, Федерико Руссо и Михай Ионеску.

За 2022 год ПриватБанк потерял 4,8 млрд грн чистой прибыли.

15 февраля 2023 года Верховный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам.

23 февраля Киевский суд отклонил иски двух владельцев облигаций ПриватБанка, среди них – J.P. Morgan.

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Роман Бриль

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