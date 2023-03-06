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Кабмин продлил полномочия двух представителей государства в набсовете ПриватБанка

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 14:09
Кабмин продлил полномочия двух представителей государства в набсовете ПриватБанка - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров переназначил на второй срок двух представителей государства в наблюдательном совете ПриватБанка. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.  

В частности, полномочия продлены для Юлии Мецгер как представителя государства от президента Украины и Артема Шевалева как представителя государства от Кабмина. 

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В октябре прошлого года Министерство финансов Украины объявило о начале конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета для трех государственных банков: Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка

Кабмин изменил состав членов набсовета ПриватБанка в конце декабря после завершения законодательно установленного срока их полномочий.     

Из предыдущего состава независимых членов наблюдательного совета остался только Надир Шейх. Остальные члены, в том числе Шэрон Иски, Эран Кляйн, Себастиан Шенайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик, ушли со своих должностей. 

В новый состав набсовета как независимые члены вошли: Нильс Мелнгайлис, Збигнев Ягейло, Владимир Литвин, Федерико Руссо и Михай Ионеску.  

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Роман Бриль
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