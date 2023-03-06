Кабмин продлил полномочия двух представителей государства в набсовете ПриватБанка
Кабинет министров переназначил на второй срок двух представителей государства в наблюдательном совете ПриватБанка. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.
В частности, полномочия продлены для Юлии Мецгер как представителя государства от президента Украины и Артема Шевалева как представителя государства от Кабмина.
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В октябре прошлого года Министерство финансов Украины объявило о начале конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета для трех государственных банков: Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка.
Кабмин изменил состав членов набсовета ПриватБанка в конце декабря после завершения законодательно установленного срока их полномочий.
Из предыдущего состава независимых членов наблюдательного совета остался только Надир Шейх. Остальные члены, в том числе Шэрон Иски, Эран Кляйн, Себастиан Шенайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик, ушли со своих должностей.
В новый состав набсовета как независимые члены вошли: Нильс Мелнгайлис, Збигнев Ягейло, Владимир Литвин, Федерико Руссо и Михай Ионеску.
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