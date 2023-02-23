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Киевский суд отклонил иски двух владельцев облигаций ПриватБанка, среди них – J.P. Morgan

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 10:27
Киевский суд отклонил иски двух владельцев облигаций ПриватБанка, среди них – J.P. Morgan - Фото
Фото: depositphotos.com

Хозяйственный суд Киева 22 февраля отказал в рассмотрении исков компаний JP Morgan и Pala Assets россиянина Владимира Йориха против ПриватБанка. Об этом сообщил банк в четверг.

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JP Morgan и Pala Assets пытались признать незаконной техническую процедуру национализации ПриватБанка bail-in, в частности, договор о приобретении акций, заключенный между ПриватБанком и UK SPV 20 декабря 2016 года, которым обязательства банка перед компанией были обменяны на акции допэмиссии.

В сентябре 2022 года Лондонский международный арбитраж отклонил требования держателей облигаций на $1 млрд, после чего они предприняли попытки вернуть деньги через суды в Украине.

"Инициировав дело в украинском суде, владельцы облигаций по сути пытаются "обойти" решение Лондонского арбитража", – заявил банк.

Компании присоединились к судебному процессу, инициированному Shakoor Capital, но суд по ходатайству ПриватБанка прекратил рассмотрение их требований.

Кроме того, ФОПу Дмитрию Сазонову было отказано в рассмотрении ходатайства об истребовании в Банке Англии документов, связанных с национализацией ПриватБанка.

На следующем заседании суд перейдет к рассмотрению ходатайства ПриватБанка об оставлении без рассмотрения иска еще одной компании – UBS AG.

  • 15 февраля Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам.
  • Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.
Андрій Водяний
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bail-in облигации ПриватБанк J.P. Morgan Pala Assets
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