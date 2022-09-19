ПриватБанк выиграл в Лондоне арбитраж по долгам на $1 млрд

Государственный ПриватБанк объявил об окончании арбитражного разбирательства в Лондонском международном арбитражном суде (LMAC) по выплате четырех кредитов и процентов по ним на общую сумму в $1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ПриватБанк рад сообщить, что 13 сентября 2022 года арбитражные разбирательства были окончательно разрешены в пользу Банка, все претензии к Банку были полностью отклонены", – говорится в сообщении.

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В декабре 2016 года в рамках мер по национализации ПриватБанка, была проведена процедура bail-in по четырем кредитам на общую сумму $595 млн, предоставленных UK SPV Credit Finance Plc ПриватБанку. Согласно украинскому законодательству, в результате процедуры bail-in все обязательства ПриватБанка перед UK SPV Credit Finance по четырем кредитам были полностью погашены.

В арбитражном разбирательстве истцы (UK SPV Credit Finance совместно с Madison Pacific Trust) утверждали, что процедура bail-in не действует в соответствии с английским правом, и что банк по-прежнему обязан выплатить в полном объеме основную сумму и сумму начисленных процентов по кредитным договорам.

В мае 2021 года Банк Англии объявил о своем решении признать процедуру bail-in, проведенную в Украине, существенно похожей по назначению и ожидаемым результатам на аналогичную процедуру в Соединенном Королевстве, тем самым погасив все обязательства ПриватБанка по этим кредитам на дату процедуры bail-in (декабрь 2016 года) в соответствии с английским законодательством.

После этого арбитражный суд вынес окончательные арбитражные решения, которые предусматривали отклонение всех требований к ПриватБанку, и подтверждение того, что ПриватБанк не обязан выплачивать основную сумму и проценты истцам по кредитным договорам.

"ПриватБанк был освобожден от любых обязательств по уплате основной суммы долга или любой дополнительной выплате процентов по любому из четырех кредитов, по которым была проведена процедура bail-in. В совокупности эти суммы позволили банку сэкономить более $1 млрд на благо Украины и ее народа", – говорится в заявлении банка.

4 августа ПриватБанк обжаловал решение суда о выплате почти $18 млн экс-жене Боголюбова.

11 августа ПриватБанк отсудил офисное здание в Днепре у бывших владельцев.

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Роман Бриль

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