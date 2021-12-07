НБУ завершил формирование наблюдательного совета Укрэксимбанка
Все девять членов наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" прошли согласование Национальным банком, в результате чего наблюдательный совет банка полностью сформирован. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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В сообщении отмечается, что процесс завершен согласованием Владислава Винярского на должность независимого члена наблюдательного совета банка.
В марте 2021 года была согласована кандидатура Юрия Терентьева (представитель государства по квоте Верховной Рады) как члена наблюдательного совета банка, в феврале 2020 года – кандидатура Ласло Урбана (независимый директор), добавляют в сообщении.
Также в сентябре 2019 согласования получили: независимые директора Доминик Меню, Сергей Коновец, Димитри Шишло и Оляна Гордиенко. В августе 2019 согласованы кандидатуры как представителя государства от президента Виктории Страховой и Юрия Буцы, как представителя от правительства.
В результате реформы корпоративного управления в государственных банках в 2018 году наблюдательные советы этих банков должны состоять из девяти человек, шесть из которых являются независимыми директорами, один является представителем по квоте президента, один – от Кабмина и один – от Верховной Рады.
- В декабре 2019 года по результатам стресс-тестирования, несколько банков, в том числе государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, оказались потенциально проблемными.
В сентябре 2020 года Кабмин одобрил стратегию реформирования государственного банковского сектора предложенный Министерством финансов.
- Евгений Мецгер заявил, что написал заявление об увольнении с должности председателя правления Укрэксимбанк после обнародования записи нападения на журналистов "Схем".
- 6 декабря банк подписал с международным рекрутинговым агентством Korn Ferry контракт о проведении открытого конкурса на должность нового председателя правления банка.
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