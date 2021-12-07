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НБУ завершил формирование наблюдательного совета Укрэксимбанка

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 11:57
НБУ завершил формирование наблюдательного совета Укрэксимбанка - Фото
Фото: пресс-служба Укрэксимбанка

Все девять членов наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" прошли согласование Национальным банком, в результате чего наблюдательный совет банка полностью сформирован. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В сообщении отмечается, что процесс завершен согласованием Владислава Винярского на должность независимого члена наблюдательного совета банка.

В марте 2021 года была согласована кандидатура Юрия Терентьева (представитель государства по квоте Верховной Рады) как члена наблюдательного совета банка, в феврале 2020 года – кандидатура Ласло Урбана (независимый директор), добавляют в сообщении.

Также в сентябре 2019 согласования получили: независимые директора Доминик Меню, Сергей Коновец, Димитри Шишло и Оляна Гордиенко. В августе 2019 согласованы кандидатуры как представителя государства от президента Виктории Страховой и Юрия Буцы, как представителя от правительства.

В результате реформы корпоративного управления в государственных банках в 2018 году наблюдательные советы этих банков должны состоять из девяти человек, шесть из которых являются независимыми директорами, один является представителем по квоте президента, один – от Кабмина и один – от Верховной Рады.

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Анна Лыса-Кузмич
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