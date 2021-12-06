Укрэксимбанк нанял международную компанию для поиска нового главы правления

Государственный Укрэксимбанк подписал с международным рекрутинговым агентством Korn Ferry контракт о проведении открытого конкурса на должность нового председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Прежний глава правления банка Евгений Мецгер покинул пост после скандала с задержанием в своем кабинете журналистов программы "Схемы".

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Korn Ferry была одной из пяти международных компаний по подбору руководителей, приглашенных наблюдательным советом Укрэксимбанка для участия в конкурсном отборе.

Подбор кандидатур компанией Korn Ferry будет включать в себя глубокое психометрическое сканирование и оценку лидерских компетенций на основе системы KF4D/KF Assess, что дает наивысший уровень соответствия кандидата требованиям должности, говорится в сообщении.

Поиском нового председателя правления займется группа экспертов, большинство из которых находятся в региональном штабе компании в Лондоне.

Официальный отбор начнется не позднее 17 декабря, после чего у всех кандидатов, отвечающих требованиям конкурса, будет достаточно времени для подготовки и подачи своих заявок.

Результаты открытого конкурса будут оглашены не позднее 18 марта 2022 года.

Korn Ferry является крупнейшей компанией по поиску генеральных директоров для банков и финансовых учреждений в Европе. Компания располагает 111 офисами в 53 странах.

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Роман Брыль

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