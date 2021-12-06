Укрэксимбанк нанял международную компанию для поиска нового главы правления
Государственный Укрэксимбанк подписал с международным рекрутинговым агентством Korn Ferry контракт о проведении открытого конкурса на должность нового председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Прежний глава правления банка Евгений Мецгер покинул пост после скандала с задержанием в своем кабинете журналистов программы "Схемы".
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Korn Ferry была одной из пяти международных компаний по подбору руководителей, приглашенных наблюдательным советом Укрэксимбанка для участия в конкурсном отборе.
Подбор кандидатур компанией Korn Ferry будет включать в себя глубокое психометрическое сканирование и оценку лидерских компетенций на основе системы KF4D/KF Assess, что дает наивысший уровень соответствия кандидата требованиям должности, говорится в сообщении.
Поиском нового председателя правления займется группа экспертов, большинство из которых находятся в региональном штабе компании в Лондоне.
Официальный отбор начнется не позднее 17 декабря, после чего у всех кандидатов, отвечающих требованиям конкурса, будет достаточно времени для подготовки и подачи своих заявок.
Результаты открытого конкурса будут оглашены не позднее 18 марта 2022 года.
- Евгений Мецгер заявил, что написал заявление об увольнении с должности председателя правления Укрэксимбанк после обнародования записи нападения на журналистов "Схем". Мецгер сложил полномочия на время расследования. 8 октября ему предъявили еще и подозрение в незаконном удержании людей. 11 октября Голосеевский суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест. 20 ноября Набсовет банка начал повторное расследование инцидента.
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