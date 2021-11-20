Нападение на журналистов. Укрэксимбанк проведет повторное внутреннее расследование
Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" 18 ноября ознакомился с результатами внутреннего расследования по нападению на журналистов "Схем" и отклонил их, пишет Радио Свобода.
Наблюдательный совет был недоволен результатами проверки, поэтому инициировал проведение повторного расследования действий своих бывших работников.
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Отмечается, что "не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним, соответственно, неадекватны".
Проверка длилась месяц и касалась действий главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.
В Наблюдательном совете сообщили, что сейчас "финализуют дальнейшие шаги" для проведения нового расследования.
Вместе с тем внутренний аудит самого кредита в $60 млн, о котором говорилось в расследовании, "удовлетворил Наблюдательный совет", однако в финучреждении ожидают выводы независимой forensic-компании.
- 7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам. 8 октября ему предъявили еще и подозрение в незаконном удержании людей. Офис президента выступил за отстранение Мецгера. После этого он попросил прощения у журналистов.
- 11 октября он заявил, что написал заявление и был уволен с должности.
- 11 ноября напавших на журналистов "Схем" двух сотрудников Укрэксимбанка восстановили в должности. В банке их встретили овациями. Глава набсовета Укрэксимбанка заявила, что возвращение Осипова и Тельбизова несправедливо, но законно. Позже их снова уволили.
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