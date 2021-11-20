Нападение на журналистов. Укрэксимбанк проведет повторное внутреннее расследование

Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" 18 ноября ознакомился с результатами внутреннего расследования по нападению на журналистов "Схем" и отклонил их, пишет Радио Свобода.

Наблюдательный совет был недоволен результатами проверки, поэтому инициировал проведение повторного расследования действий своих бывших работников.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Отмечается, что "не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним, соответственно, неадекватны".

Проверка длилась месяц и касалась действий главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

В Наблюдательном совете сообщили, что сейчас "финализуют дальнейшие шаги" для проведения нового расследования.

Вместе с тем внутренний аудит самого кредита в $60 млн, о котором говорилось в расследовании, "удовлетворил Наблюдательный совет", однако в финучреждении ожидают выводы независимой forensic-компании.

Читайте также: "Неадекватная реакция на позорную ситуацию": министр финансов об овациях в Укрэксимбанке

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.