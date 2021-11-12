"Неадекватная реакция на позорную ситуацию": министр финансов об овациях в Укрэксимбанке

Вызывающая реакция работников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности свидетельствует, что эти люди не считают, что поступили противоправно. Свобода слова – пустой звук для них, прокомментировал министр финансов Сергей Марченко видео с овациями сотрудников банка в честь возращения на работу, отстраненного за нападение на журналистов "Схем", директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова.

"Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования. Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию", – написал министр на своей странице в Facebook.

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Марченко высказал сожаление, что один из крупнейших государственных банков оказался неготовым "адекватно отреагировать на эту позорную ситуацию".

"Это подрывает не только доверие к банку, но и государству в целом", – уверен министр.

Видео возвращения Тельбизова в банк опубликовал народный депутат Гео Лерос.

Тельбизов под аплодисменты сотрудников вошел в холл банка и поблагодарил присутствующих за поддержку.

Игорь Тельбизов проходит как обвиняемый в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов "Схем" после нападения на них в кабинете председателя правления банка.

После скандала с нападением на журналистов Игоря Тельбизова на время отстранили от занимаемой должности. Приказ о возобновлении Тельбизова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.

По мнению главы наблюдательного совета Укрэксимбанка Оляны Гордиенко, восстановление в должности Игоря Тельбизова и другого фигуранта дела – начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова – не нарушает законодательство, хотя является несправедливым.

Роман Брыль

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