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"Неадекватная реакция на позорную ситуацию": министр финансов об овациях в Укрэксимбанке

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 18:00
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вызывающая реакция работников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности свидетельствует, что эти люди не считают, что поступили противоправно. Свобода слова – пустой звук для них, прокомментировал министр финансов Сергей Марченко видео с овациями сотрудников банка в честь возращения на работу, отстраненного за нападение на журналистов "Схем", директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова.   

"Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования. Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию", – написал министр на своей странице в Facebook. 

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Марченко высказал сожаление, что один из крупнейших государственных банков оказался неготовым "адекватно отреагировать на эту позорную ситуацию".  

"Это подрывает не только доверие к банку, но и государству в целом", – уверен министр.  

Видео возвращения Тельбизова в банк опубликовал народный депутат Гео Лерос.  

Тельбизов под аплодисменты сотрудников вошел в холл банка и поблагодарил присутствующих за поддержку. 

Игорь Тельбизов проходит как обвиняемый в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов "Схем" после нападения на них в кабинете председателя правления банка. 

После скандала с нападением на журналистов Игоря Тельбизова на время отстранили от занимаемой должности. Приказ о возобновлении Тельбизова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке. 

По мнению главы наблюдательного совета Укрэксимбанка Оляны Гордиенко, восстановление в должности Игоря Тельбизова и другого фигуранта дела – начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова – не нарушает законодательство, хотя является несправедливым.     

4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу.  
Роман Брыль
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