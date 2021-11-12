Глава набсовета Укрэксимбанка: возвращение Осипова и Тельбизова несправедливо, но законно
Решение о возвращении участников скандала с нападением на журналистов "Схем" к исполнению обязанностей в Укрэксимбанке может соответствовать действующему законодательству, хотя несправедливо. Об этом заявила председатель наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко.
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Речь идет о начальнике управления внутренней безопасности Олеге Осипове и директоре департамента банковской безопасности Игоре Тельбизове.
"Как профессиональный юрист я понимаю и знаю по опыту, что соблюдение буквы закона не всегда обеспечивает фундаментальную справедливость. Законодатель априори не в состоянии предусмотреть все возможные сценарии реальной жизни, в которых может возникнуть необходимость применения созданных им норм закона. Для некоторых это объективное "несовершенство" распоряжений закона – удобный способ манипуляций", – отметила Гордиенко.
По ее словам, препятствование законной деятельности журналистов – красная линия, за которой безапелляционно должна наступать не только юридическая, но и морально-нравственная ответственность. А возвращение к выполнению своих обязанностей Тельбизова и Осипова, которое состоялось "в строгом соответствии с нормами действующего законодательства", не справедливо.
Она добавила, что пока суд будет заниматься оценкой действий с точки зрения уголовной противоправности, наблюдательный совет должен принять соответствующие меры по причинению вреда репутации банка.
- 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили , что в заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка Мецгеру, которое ему "не понравилось". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, скрутили оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения . Полиция завела дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу .
- 7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам. 8 октября ему предъявили еще и подозрение в незаконном содержании людей . Офис президента выступил за устранение Мецгера. После этого он извинился перед журналистами. 11 октября он заявил, что написал заявление об освобождении от должности . 11 ноября двух сотрудников Укрэксимбанка, напавших на журналистов "Схем", восстановили в должности.
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