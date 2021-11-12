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Глава набсовета Укрэксимбанка: возвращение Осипова и Тельбизова несправедливо, но законно

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 17:39
Глава набсовета Укрэксимбанка: возвращение Осипова и Тельбизова несправедливо, но законно - Фото
Фото: скриншот видео Схем/YouTube

Решение о возвращении участников скандала с нападением на журналистов "Схем" к исполнению обязанностей в Укрэксимбанке может соответствовать действующему законодательству, хотя несправедливо. Об этом заявила председатель наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко.

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Речь идет о начальнике управления внутренней безопасности Олеге Осипове и директоре департамента банковской безопасности Игоре Тельбизове.

"Как профессиональный юрист я понимаю и знаю по опыту, что соблюдение буквы закона не всегда обеспечивает фундаментальную справедливость. Законодатель априори не в состоянии предусмотреть все возможные сценарии реальной жизни, в которых может возникнуть необходимость применения созданных им норм закона. Для некоторых это объективное "несовершенство" распоряжений закона – удобный способ манипуляций", – отметила Гордиенко.

По ее словам, препятствование законной деятельности журналистов – красная линия, за которой безапелляционно должна наступать не только юридическая, но и морально-нравственная ответственность. А возвращение к выполнению своих обязанностей Тельбизова и Осипова, которое состоялось "в строгом соответствии с нормами действующего законодательства", не справедливо.

Она добавила, что пока суд будет заниматься оценкой действий с точки зрения уголовной противоправности, наблюдательный совет должен принять соответствующие меры по причинению вреда репутации банка.

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Анна Лыса-Кузмич
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Укрэксимбанк схемы Игорь Тельбизов Осипов Олег
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