Участника нападения на журналистов "Схем" встретили овациями в Укрэксимбанке – видео
Участника нападения на журналистов "Схем" – восстановленного в должности директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова – в банке встретили овациями. Видео возвращения Тельбизова в банк опубликовал народный депутат Гео Лерос.
Тельбизов под аплодисменты сотрудников вошел в холл банка и поблагодарил присутствующих за поддержку.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
"Наверное краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации", – сказал Тельбизов. – Спасибо всем. Мы чувствовали это каждую минуту".
Игорь Тельбизов проходит как обвиняемый в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов "Схем" после нападения на них в кабинете председателя правления банка.
Действия Игоря Тельбизова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171-й и 126-й.
После скандала с нападением на журналистов Игоря Тельбизова на время отстранили от занимаемой должности. Приказ о возобновлении Тельбизова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.
Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.
7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам. 8 октября ему предъявили еще и подозрение в незаконном удержании людей. Офис президента выступил за отстранение Мецгера. После этого он попросил прощения у журналистов. 11 октября он заявил, что написал заявление об увольнении с должности. 11 ноября Напавших на журналистов "Схем" двух сотрудников Укрэксимбанка восстановили в должности.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии