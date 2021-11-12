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Участника нападения на журналистов "Схем" встретили овациями в Укрэксимбанке – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 09:25
Участника нападения на журналистов
Директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игорь Тельбизов (Фото: RFE/RL)

Участника нападения на журналистов "Схем" – восстановленного в должности директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова – в банке встретили овациями. Видео возвращения Тельбизова в банк опубликовал народный депутат Гео Лерос.

Тельбизов под аплодисменты сотрудников вошел в холл банка и поблагодарил присутствующих за поддержку. 

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"Наверное краш-теста круче нельзя было пройти ни в одной организации", – сказал Тельбизов. – Спасибо всем. Мы чувствовали это каждую минуту". 

Игорь Тельбизов проходит как обвиняемый в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов "Схем" после нападения на них в кабинете председателя правления банка. 

Действия Игоря Тельбизова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171-й и 126-й. 

После скандала с нападением на журналистов Игоря Тельбизова на время отстранили от занимаемой должности. Приказ о возобновлении Тельбизова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.    

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года. 

4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу.  

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Роман Брыль
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Гео Лерос Укрэксимбанк схемы Евгений Мецгер Игорь Тельбизов
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