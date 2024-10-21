Кабмін розширив повноваження Податкової служби щодо валютного нагляду

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Кабінет міністрів 18 жовтня розширив повноваження Державної податкової служби щодо валютного нагляду. Про це повідомляється у постанові №1185.

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У положенні про Державну податкову службу тепер вказано, що вона має право отримувати інформацію про дотримання платником встановлених Національним банком граничних строків розрахунків за всіма зовнішньоекономічними операціями – як експортними, так і імпортними, а не лише про ненадходження в установлені строки валютної виручки (як раніше).

Це право реалізується в порядку, передбаченому законом "Про банки та банківську діяльність".

Також закріплене повноваження Державної податкової служби здійснювати комплаєнс, тобто контроль за дотриманням законодавства з акцентом не лише на виявлення порушень, але й на їх попередження.