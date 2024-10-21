Кабмін розширив повноваження Податкової служби щодо валютного нагляду
Кабінет міністрів 18 жовтня розширив повноваження Державної податкової служби щодо валютного нагляду. Про це повідомляється у постанові №1185.
У положенні про Державну податкову службу тепер вказано, що вона має право отримувати інформацію про дотримання платником встановлених Національним банком граничних строків розрахунків за всіма зовнішньоекономічними операціями – як експортними, так і імпортними, а не лише про ненадходження в установлені строки валютної виручки (як раніше).
Це право реалізується в порядку, передбаченому законом "Про банки та банківську діяльність".
Також закріплене повноваження Державної податкової служби здійснювати комплаєнс, тобто контроль за дотриманням законодавства з акцентом не лише на виявлення порушень, але й на їх попередження.
- У липні 2024 року Національний банк збільшив з 90 до 120 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів. Для інших товарів вітчизняного експорту граничні строки розрахунків залишаються на рівні 180 днів.