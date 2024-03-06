Клімов шляхом банкрутства захистив від НБУ елітну нерухомість в Одесі

Суд визнав банкрутом компанію Леоніда Клімова, в якої борг перед Нацбанком на 3 млрд грн

ЦУМ в Одесі (Фото: Дмитро Ванькевич, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Господарський суд Одеської області 27 лютого визнав банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру ТОВ "Укрбудспецтех", кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Леонід Клімов. Про це повідомляється на сайті Верховного суду.

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Цій фірмі належить велика кількість нерухомості в Одесі, на яку претендував Національний банк.

Укрбудспецтех (раніше – Блек Сі Ріелті Груп) – майновий поручитель за зобов'язаннями Імексбанку за кредитами рефінансування перед Національним банком, отриманими впродовж 2009–2014 років. Залишок заборгованості за кредитами Імексбанку становить 3 млрд грн, повідомила пресслужба Нацбанку на запит LIGA.net.

Після банкрутства банку НБУ почав вживати заходів з повернення цих грошей, зокрема шляхом стягнення нерухомості Укрбудспецтеху.

За даними судового реєстру, йдеться про 11 об'єктів нерухомості загальною площею понад 122 000 кв. м, серед яких одеський ЦУМ, кілька бізнес-центрів (просп. Шевченка, 2а, просп. Шевченка, 4д, Пантелеймонівська, 25, Мала Арнаутська, 105/1), торговельний комплекс на Пантелеймонівській, 25, складський комплекс біля ринку "7-й кілометр", два паркінги.

Бізнес-центр в Одесі після російського удару (Фото: AlehandroOdessa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Стягнути нерухомість Нацбанку не вдалося, бо один з кредиторів Укрбудспецтеху — ТОВ "Фондова група "Форвард" (контролюється Клімовим) – добився судової заборони на звернення стягнення.

Тепер, коли почалась процедура ліквідації Укрбудспецтеху, борг перед НБУ буде гаситися шляхом продажу майна.

"Майно, передане в іпотеку Національному банку, підлягатиме оцінці незалежним суб’єктом оціннної діяльності та подальшому продажу на відкритому публічному аукціоні через систему Прозорро.Продажі на умовах, погоджених ліквідатором із Національним банком як забезпеченим кредитором або судом. Кошти, отримані від продажу майна підприємства, будуть спрямовані на погашення боргів АТ "Імексбанк" перед Національним банком", – пояснила пресслужба НБУ.

Ліквідаторкою Укрбудспецтеху буде Тетяна Колмикова.

У 2022 році суд призначив її розпорядницею майна компанії за клопотанням ТОВ "Фондова група "Форвард" – компанії Клімова.