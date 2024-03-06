Климов путем банкротства защитил от НБУ элитную недвижимость в Одессе

Суд признал банкротом компанию Леонида Климова, у которой долг перед Нацбанком на 3 млрд грн

ЦУМ в Одессе (Фото: Дмитрий Ванькевич, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Хозяйственный суд Одесской области 27 февраля признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру ООО "Укрбудспецтех", конечным бенефициаром которой является бизнесмен Леонид Климов. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

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Этой фирме принадлежит большое количество недвижимости в Одессе, на которую претендовал Национальный банк.

Укрбудспецтех (ранее – Блэк Си Риэлти Групп) – имущественный поручитель по обязательствам Имэксбанка по кредитам рефинансирования перед Национальным банком, полученным на протяжении 2009–2014 годов. Остаток задолженности по кредитам Имэксбанка составляет 3 млрд грн, сообщила пресс-служба Нацбанка по запросу LIGA.net.

После банкротства банка НБУ начал принимать меры по возврату этих денег, в том числе путем взыскания недвижимости Укрбудспецтеха.

По данным судебного реестра, речь идет об 11 объектах недвижимости общей площадью более 122 000 кв. м, среди которых одесский ЦУМ, несколько бизнес-центров (просп. Шевченко, 2а, просп. Шевченко, 4д, Пантелеймоновская, 25, Малая Арнаутская, 105/1), торговый комплекс на Пантелеймоновской, 25, складской комплекс возле рынка "7-й километр", два паркинга.

Бизнесс-центр на проспекте Шевченко после российского удара (Фото: AlehandroOdessa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Взыскать недвижимость Нацбанку не удалось, потому что один из кредиторов Укрбудспецтеха – ООО "Фондовая группа "Форвард" (контролируется Климовым) – добился судебного запрета на обращение взыскания.

Теперь, когда началась процедура ликвидации Укрбудспецтеха, долг перед НБУ будет погашаться путем продажи имущества.

"Имущество, переданное в ипотеку Национальному банку, будет подлежать оценке независимым субъектом оценочной деятельности и последующей продаже на открытом публичном аукционе через систему Прозорро.Продажи на условиях, согласованных ликвидатором с Национальным банком как обеспеченным кредитором или судом. Средства, полученные от продажи имущества предприятия, будут направлены на погашение долгов АО "Имэксбанк" перед Национальным банком", – пояснила пресс-служба НБУ.

Ликвидатором Укрбудспецтеха будет Татьяна Колмыкова.

В 2022 году суд назначил ее распорядительницей имущества компании по ходатайству ООО "Фондовая группа "Форвард" – компании Климова.