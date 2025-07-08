Колишній премʼєр Британії Ріші Сунак став старшим радником Goldman Sachs

Експрем’єр Британії Сунак консультуватиме клієнтів Goldman Sachs по всьому світу

Фото: Ріші Сунак / EPA

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак став старшим радником одного з найбільших інвестиційних банків світу – Goldman Sachs. Про це пише Reuters.

На посаді Сунак консультуватиме клієнтів банку по всьому світу щодо "важливих тем та ділитись своїми унікальними поглядами та думками стосовно макроекономічного та геополітичного ландшафту".

Сунак починав свою кар'єру саме в Goldman Sachs, де працював аналітиком із 2001 по 2004 рік.

Призначення Сунака – це частина поширеної тенденції, коли колишні високопосадовці переходять у фінансовий сектор.

Так, колишні міністри фінансів Великої Британії Джордж Осборн і Саджид Джавід також стали радниками в інвестиційних компаніях BlackRock і Centricus відповідно.

Банки дедалі активніше залучають таких експертів, щоб орієнтуватися в умовах дедалі більшого геополітичного напруження та посиленого регулювання.

Ріші Сунак очолював уряд Великої Британії з жовтня 2022 до липня 2024 року, а до цього був міністром фінансів з 2020 по 2022 рік.