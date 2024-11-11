Компенсація 15% за купівлю української техніки: у програмі вже 16 банків

Фото: Мінекономіки/telegram

Ще три банки – Ощадбанк, Таскомбанк та Кредитвест банк – приєдналися до програми компенсації 15% на купівлю української техніки та обладнання. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки з посиланням на підписані меморандуми із зазначеними фінустановами.

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Наразі банків-учасників програми – 16: Банк Схід, Скай Банк, ПроКредит Банк, ОТП Банк, Піреус Банк МКБ, АКБ "Львів", Укргазбанк, Акцент-Банк, Радобанк, МТБ Банк, Банк Кредит Дніпро, КБ "Глобус", Агропроспреріс Банк, Ощадбанк, Таскомбанк та Кредитвест банк.

Згідно з програмою, покупці української техніки та обладнання зможуть подавати заявки до банків-учасників на компенсацію 15% її вартості. Компенсація поширюється на купівлю понад 140 видів техніки та обладнання, зокрема на автобуси, вантажівки, ліфти, трансформатори тощо. Повний список — тут.

Підприємці, які бажають скористатися державною підтримкою та отримати компенсацію, мають оплатити техніку та обладнання через один з уповноважених банків, а також подати до банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передання.

Виробникам, які хочуть подати свою техніку через програму, потрібно подати електронну заявку до Мінекономіки та надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до публічного переліку, інформація щодо якого передаватиметься банкам для реалізації програми.

Компенсацію на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, можна отримати у поточному році, у разі подання заявки до 5 грудня. На техніку, придбану після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься наступного року. Фінансування залежить від черговості надходження заявок та наявності бюджету.