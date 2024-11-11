Компенсация 15% за покупку украинской техники: в программе уже 16 банков

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Еще три банка — Ощадбанк, Таскомбанк и Кредитвест банк — присоединились к программе компенсации 15% на покупку украинской техники и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на подписанные меморандумы с указанными финучрежденями.

Теперь банков-участников программы – 16: Банк Восток, Скай Банк, ПроКредит Банк, ОТП Банк, Пиреус Банк МКБ, АКБ "Львов", Укргазбанк, Акцент-Банк, Радобанк, МТБ Банк, Банк Кредит Днепр, КБ "Глобус", Агропроспрерис банк, Ощадбанк, Таскомбанк и Кредитвест банк.

Согласно программе, покупатели украинской техники и оборудования смогут подавать заявки в банки-участники на компенсацию 15% ее стоимости. Компенсация распространяется на покупку более 140 видов техники и оборудования, в частности на автобусы, грузовики, лифты, трансформаторы и тд. Полный список — тут.

Предприниматели, желающие воспользоваться государственной поддержкой и получить компенсацию, должны оплатить технику и оборудование через один из уполномоченных банков, а также подать в банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи.

Производителям, которые хотят подать свою технику через программу, нужно подать электронную заявку в Минэкономики и предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчете удельного веса затрат на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в публичный перечень, информация по которому будет передаваться банкам для реализации программы.

Компенсацию на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, можно получить в текущем году, при подаче заявки до 5 декабря. На технику, приобретенную после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование зависит от очередности поступления заявок и наличия бюджета.