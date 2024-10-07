Курс долара на 8 жовтня: курси валют НБУ

Нацбанк на 8 жовтня зафіксував курс гривні на рівні 41,1961 за долар

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Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 8 жовтня, курс гривні відносно долара впав на 1 коп. і складає 41,1961 за 1 долар.

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Стосовно євро національна валюта зміцнилась на 21 коп. і становить 45,221 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 7 жовтня, склав 41,02 грн, курс продажу – 41,5 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,99 грн, для продажу – 45,81 грн.