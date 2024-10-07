Міжнародні резерви України скоротилися на $3,4 млрд у вересні. Виплачували борги
Міжнародні резерви України на 1 жовтня 2024 року, за попередніми даними, становили $38,9 млрд, скоротившись за місяць на 8,1%, або на $3,4 млрд. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Скорочення резервів зумовлене валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті, пояснюють у Нацбанку.
Чистий продаж валюти НБУ у вересні склав $3,2 млрд.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $552,4 млн, з яких:
- $456,3 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП,
- $52,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком,
- $44,0 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $729,8 млн.
Ці операції частково були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та одним із найменших з початку року обсягів міжнародної допомоги, що надійшли у вересні після значних обсягів у серпні. Це ще раз продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів, зазначають у НБУ.
Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $674,7 млн. З цієї суми:
- $603,6 млн – від розміщення валютних ОВДП,
- $60,0 млн – від Світового банку,
- $11,1 млн – від Банку розвитку Ради Європи.
У вересні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилась на $381,8 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування на п'ять місяців майбутнього імпорту.
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