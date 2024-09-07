Міжнародні резерви України у серпні зросли на понад $5 млрд

Міжнародні резерви України на початок вересня сягнули $42,33 мільярда, збільшившись у серпні на $5,1 мільярда

Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня досягли $42,33 мільярда, збільшившись у серпні на 13,7% або на $5,1 мільярда, свідчать дані Національного банку.

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"Зростання резервів зумовлене значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком і виплати за державним боргом в іноземній валюті,"– йдеться у повідомленні НБУ.

Минулого місяця на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $8,46 мільярда, зокрема:

- $4,55 мільярда від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;

- $3,89 мільярда від Світового банку.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було витрачено $724,1 мільйона, з яких:

- $266 мільйонів – виплати Світовому банку;

- $239,9 мільйона – виплати за здійснення правочинів (ОЗДП);

- $130,1 мільйона – виплати за державними деривативами;

- $88,1 мільйона – іншим міжнародним кредиторам.

Окрім того, Україні довелося сплатити $392,4 мільйона Міжнародному валютному фонду.

Нацбанк також продав на валютному ринку $2,695 мільярда та викупив до резервів $0,3 мільйона, що призвело до чистого продажу валюти в серпні в розмірі $2,69 мільярда, на 18,4% менше, ніж у липні.

Також у серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $443 мільйони.

Поточний обсяг міжнародних резервів України забезпечує фінансування майбутнього імпорту на 5,4 місяця, зазначили в НБУ.