Международные резервы Украины в августе выросли более чем на $5 млрд

Международные резервы Украины на начало сентября достигли $42,33 миллиарда, увеличившись в августе на $5,1 миллиарда

Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Международные резервы Украины на 1 сентября достигли $42,33 миллиарда, увеличившись в августе на 13,7% или на $5,1 миллиарда, свидетельствуют данные Национального банка.

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"Рост резервов обусловлен значительными объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и выплаты по государственному долгу в иностранной валюте", – говорится в сообщении НБУ.

В прошлом месяце на валютные счета правительства в НБУ поступило $8,46 миллиарда.

- $4,55 миллиарда от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility;

– $3,89 миллиарда от Всемирного банка.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было израсходовано $724,1 миллиона, из которых:

- $266 миллионов – выплаты Всемирному банку;

- $239,9 миллиона – выплаты за совершение сделок (ОЗГП);

- $130,1 миллиона – выплаты по государственным деривативам;

- $88,1 миллиона – другим международным кредиторам.

Кроме того, Украине пришлось уплатить $392,4 миллиона Международному валютному фонду.

Нацбанк также продал на валютном рынке $2,695 миллиарда и выкупил в резервы $0,3 миллиона, что привело к чистой продаже валюты в августе в размере $2,69 миллиарда, на 18,4% меньше, чем в июле.

Также в августе, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $443 миллиона.

Текущий объем международных резервов Украины обеспечивает финансирование будущего импорта на 5,4 месяца, отметили в НБУ.