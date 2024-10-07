Международные резервы Украины сократились на $3,4 млрд в сентябре. Выплачивали долги

Сентябрь был одним из худших месяцев в 2024 году по объемам поступлений международной финансовой помощи

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Международные резервы Украины на 1 октября 2024 года по предварительным данным составляли $38,9 млрд, сократившись за месяц на 8,1%, или на $3,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Сокращение резервов обусловлено ​​валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте, объясняют в Нацбанке.

Чистая продажа валюты НБУ в сентябре составила $3,​​2 млрд.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $552,4 млн, из которых:

$456,3 млн – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,

$52,1 млн – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком,

$44,0 млн – уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $729,8 млн.

Эти операции частично были компенсированы поступлениями от валютных ОВГЗ и одним из наименьших с начала года объемов международной помощи, поступивших в сентябре после значительных объемов в августе. Это еще раз продемонстрировало присущую для этого года неритмичность поступления помощи от международных партнеров, отмечают в НБУ.

Так, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $674,7 млн Из этой суммы:

$603,6 млн – от размещения валютных ОВГЗ,

$60,0 млн – от Всемирного банка,

$11,1 млн – от Банка развития Совета Европы.

В сентябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $381,8 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование на пять месяцев будущего импорта.