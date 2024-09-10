Курс долара зріс на 5 коп. Офіційний курс валют
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 11 вересня, курс гривні відносно долара впав на 5 коп. і складає 41,14 за 1 долар.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Стосовно євро національна валюта подорожчала на 1 коп. й становить 45,3774 за 1 євро.
- Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському та кіпрському офшору
- Укрнафта не змогла придбати 11 газопоршневих електростанцій: причина
Читайте також