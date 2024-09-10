Курс долара зріс на 5 коп. Офіційний курс валют

Нацбанк на 11 вересня зафіксував курс гривні на рівні 41,14 за долар

Фото: Spotify.com

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 11 вересня, курс гривні відносно долара впав на 5 коп. і складає 41,14 за 1 долар.

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Стосовно євро національна валюта подорожчала на 1 коп. й становить 45,3774 за 1 євро.