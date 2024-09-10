Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському та кіпрському офшору

Ігор Коломойський (скриншот відео: УП/YouTube)

Північний апеляційний господарський суд Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам, закривши провадження за позовом колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

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До націоналізації Коломойському належало 41,7% акцій банку, компанії Triantal – 16,6%.

Таким чином суд підтвердив правомірність дій суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону 590-IX, відомого як "антиколомойський" закон. Він набув чинності у 2020 році й унеможливив повернення колишнім власникам націоналізованих банків. Власники могли претендувати лише на компенсацію.

"У цій справі позивачі оскаржували договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку, укладений у процедурі націоналізації, а також висували вимоги щодо повернення у власність акцій ПриватБанку. Суд застосував приписи Закону України "Про систему гарантування вкладів", які чітко вказують, що акції банку після продажу інвестору не можуть бути повернуті колишнім власникам і, згідно із Законом 590-ІХ, закрив провадження у справі", – підтвердив адвокат ПриватБанку Віктор Тарасенков.

Наприкінці листопада 2023 року Господарський суд Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку – Геннадія Боголюбова.

Раніше, 15 листопада 2023 року, Шостий апеляційний адміністративний суд у справі за позовом Коломойського підтвердив неможливість скасування рішень та договорів, ухвалених у процесі націоналізації ПриватБанку.