Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка Коломойскому и кипрскому оффшору

Игорь Коломойский (скриншот видео: УП/YouTube)

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам, закрыв производство по иску бывших акционеров Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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До национализации Коломойскому принадлежало 41,7% акций банка, компании Triantal – 16,6%.

Таким образом суд подтвердил правомерность действий суда первой инстанции в закрытии производства по делу на основании Закона 590-IX, известного как "антиколомойский" закон. Он вступил в силу в 2020 году и сделал невозможным возврат бывшим собственникам национализированных банков. Собственники могли претендовать только на компенсацию.

"В этом деле истцы оспаривали договор купли-продажи акций ПриватБанка, заключенный в процедуре национализации, а также выдвигали требования по возвращению в собственность акций ПриватБанка. Суд применил предписания Закона Украины "О системе гарантирования вкладов", которые четко указывают, что акции банка после продажи инвестору не могут быть возвращены бывшим владельцам и, согласно Закону 590-ІХ, закрыл производство по делу", — подтвердил адвокат ПриватБанка Виктор Тарасенков.

В конце ноябре 2023 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого экс-владельца банка – Геннадия Боголюбова.

Ранее, 15 ноября 2023 года, Шестой апелляционный административный суд в деле по иску Коломойского подтвердил невозможность отмены решений и договоров, принятых в процессе национализации ПриватБанка.