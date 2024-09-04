ПриватБанк выиграл апелляцию против ферросплавного завода Коломойского

Рассмотрение дела в апелляции длилось почти год

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Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка, отменил решение Хозяйственного суда и отказал в удовлетворении иска Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), связанного с Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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В октябре прошлого года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов и признал прекращенными все его обязательства перед ПриватБанком по четырем кредитным договорам.

Банк оспорил решение суда, и рассмотрение этого дела в апелляции длилось почти год. НЗФ и аффилированные с ним компании, в частности Запорожский ферросплавный завод, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты, пытались всячески затянуть рассмотрение: подавали многочисленные ходатайства об отводе коллегии судей, жалобы об исправлении описок в предыдущих решениях судов, указывают в ПриватБанке.

По мнению адвокатов банка, НЗФ пытается с помощью украинских судов развалить американский иск ПриватБанка против бывших владельцев.

В 2019 году ПриватБанк начал судебный процесс в штате Делавер (США) против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В иске на сумму более $685 млн упоминается выдача банком ссуд Никопольскому заводу в период до национализации и сомнительный, по мнению банка, характер этих соглашений.

Решение украинских судов имеет справочный характер и может быть использовано бывшими владельцами ПриватБанка в качестве аргумента в США, чтобы доказать свою невиновность.

Как госбанк сообщал ранее, предприятия с орбиты Коломойского подали более 200 почти одинаковых исков в Украине, чтобы показать суду в США, что ПриватБанк не имеет к ним претензий.