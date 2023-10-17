ПриватБанк проиграл суд, важный для американского иска против Коломойского

Хозяйственный суд Киева во вторник, 17 октября, удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов и признал прекращенными все его обязательства перед ПриватБанком по четырем кредитным договорам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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НЗФ входит в орбиту Игоря Коломойского и, как считает ПриватБанк, пытается с помощью украинских судов развалить американский иск ПриватБанка против бизнесмена.

В американском иске упоминается выдача банком ссуд Никопольскому заводу в период до национализации и сомнительный, по мнению банка, характер этих соглашений. Решение украинского суда имеет справочный характер и может быть использовано бывшими владельцами ПриватБанка в качестве аргумента в США, чтобы показать свою невиновность.

"Все решения украинских судов по делу НЗФ бывшие владельцы банка используют, чтобы прикрыться в судебном деле об отмывании и мошенничестве в США, где государственный банк пытается вернуть $685 млн. плюс проценты", — сказала руководительница коммуникаций ПриватБанка Олеся Жулинская.

По информации банка, предприятия из орбиты Коломойского подали более 200 почти одинаковых исков в Украине, чтобы показать суду в США, что ПриватБанк не имеет к ним претензий. "На самом же деле ПриватБанк и не заявлял претензий по выполнению кредитных договоров к НЗФ и другим предприятиям из орбиты экс-владельцев ПриватБанка", — сказал адвокат банка Дмитрий Монастырский.

Дело НЗФ по требованию Верховного Суда рассматривается уже во второй раз.

Адвокат считает, что Хозяйственный суд снова допустил ту же ошибку, которая привела к повторному рассмотрению иска.

"Сегодня Хозяйственный суд Киева полностью проигнорировал указания Верховного Суда по этому делу. Представитель НЗФ не смог привести хоть один пример нарушения ПриватБанком прав предприятия, не привел никаких новых аргументов или доказательств. Поэтому это дело должно быть закрыто", — сказал Монастырский.

В мае 2019 года ПриватБанк подал иск против Игоря Коломойского в суд США. Банк обвиняет бывших владельцев в выводе денег, за которые потом скупалась недвижимость в США.

С сентября 2023 Коломойский находится в украинском СИЗО.

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