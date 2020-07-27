ПриватБанк обновил претензии к Коломойскому и Боголюбову в суде США на $750 млн

ПриватБанк подал второе дополненное исковое заявление в Канцлерский суд штата Делавэр, который рассматривает иск банка в отношении его бывших собственников Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и связанных с ним компаний. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Дополненное заявление не предусматривает увеличение суммы требований банка к бывшим собственникам. Сумма требований остается в размере $750 млн, говорится в сообщении.

"ПриватБанк развил и улучшил свою правовую аргументацию и доказательную базу в свете позиции, занятой ответчиками", - цитирует агентство заявление пресс-службы банка.

ПриватБанк инициировал судебное разбирательство против Коломойского и Боголюбова и ряда других физических и юридических лиц в суде штата Делавэр в мае 2018 года.

В конце 2019 года банк подал первое дополненное исковое заявление в суд штата с описанием схемы с использованием инвестиционных счетов на сумму $86 млн бермудской компанией Renaissance Advisory Services Ltd, говорится в сообщении.

27 июня Суд Лондона назвал дату разбирательства в деле ПриватБанка против Коломойского.

7 июля ПриватБанк не смог отсудить 247 АЗС у компаний Коломойского.

8 июля ПриватБанк взыскал долг с фирмы Коломойского мебелью, посудой и пепельницами.

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Роман Брыль

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