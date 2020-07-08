ПриватБанк взыскал долг с фирмы Коломойского мебелью, посудой и пепельницами

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск ПриватБанка о продаже залогового имущества, которое фирма Фортуна (Днепр) предоставила в качестве залога под кредитные обязательства Западной автомобильной компании (Черновцы). Решение суда опубликовано в едином реестре судебных решений.

Залоговое имущество включает в себя стиральные и посудомоечные машины, ложки, щипцы для льда, пивные бокалы, блюдца, и другую кухонную утварь, а также предметы домашнего интерьера: диваны, жалюзи, мусорные корзины и т.д.

Стоимость залогового имущества суд оценил в 2,9 млн грн.

В декабре 2017 года хозсуд Черновицкой области удовлетворил иск ПриватБанка о взыскании задолженности по кредитному договору с Западной автомобильной компании на сумму 1,28 млрд грн. Из этой суммы банку уже удалось вернуть 35,3 млн грн.

В госреестре компаний учредителями Западной автомобильной компании указаны, в том числе, фирмы Коллацио, Финансовый капитал, Элара, которых связывают с Игорем Коломойским, пишет издание finbalance.

По оценкам ПриватБанка, объем кредитной задолженности стурктур, связанных с его экс-владельцами, составляет 216 млрд грн. На конец декабря 2019 года из этой суммы было погашено 8,2 млрд грн, добавляет издание.

В апреле 2020 года ПриватБанк полностью погасил доги Коломойского перед НБУ.

В июне 2019 года суды обязали ПриватБанк вернуть долги двум компаниям Коломойского.

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Роман Брыль

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