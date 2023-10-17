ПриватБанк програв суд, важливий для американського позову проти Коломойського

Господарський суд Києва у вівторок, 17 жовтня, задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів та визнав припиненими всі його зобов'язання перед ПриватБанком за чотирма кредитними договорами. Про це повідомила пресслужба банку.

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НЗФ входить до орбіти Ігоря Коломойського і, як вважає ПриватБанк, намагається за допомогою українських судів розвалити американський позов ПриватБанку проти бізнесмена.

В американському позові згадується видача банком позик нікопольському заводу в період до націоналізації та сумнівний, на думку банку, характер цих угод. Рішення українського суду має довідковий характер і може бути використане колишніми власниками ПриватБанку як аргумент у США, щоб показати свою невинуватість.

"Усі рішення українських судів по справі НЗФ колишні власники банку використовують, аби прикритися в судовій справі про відмивання та шахрайство у США, де державний банк намагається повернути $685 млн плюс відсотки", – сказала керівниця комунікацій ПриватБанку Олеся Жулинська.

За інформацією банку, підприємства з орбіти Коломойського подали понад 200 майже однакових позовів в Україні, щоб показати суду в США, що ПриватБанк не має до них претензій. "Насправді ж ПриватБанк і не заявляв претензій з виконання кредитних договорів до НЗФ та інших підприємств з орбіти ексвласників ПриватБанку", – сказав адвокат банку Дмитро Монастирський.

Справа НЗФ на вимогу Верховного Суду розглядається вже вдруге.

Адвокат вважає, що Господарський суд знову припустився тієї ж помилки, яка призвела до повторного розгляду позову.

"Сьогодні Господарський суд Києва повністю проігнорував вказівки Верховного Суду у цій справі. Представник НЗФ не зміг навести хоч один приклад порушення ПриватБанком прав підприємства, не навів жодних нових аргументів чи доказів. Тому ця справа мала б бути закрита", – сказав Монастирський.

У травні 2019 року ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського в суд США. Банк звинувачує колишніх власників у виведенні грошей, за які потім скуповувалася нерухомість у США.

З вересня 2023 року Коломойський перебуває в українському СІЗО.

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