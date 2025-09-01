Китайський банк Heihe припинив проводити платежі з Росії після санкцій ЄС
Китайський Heihe Rural Commercial Bank, що 19 липня потрапив під санкції ЄС, з минулого тижня перестав приймати платежі від російських компаній. Про це пише російське видання Ведомости.
Інформацію підтвердили співрозмовники у двох російських банках і четверо імпортерів, які безпосередньо зіткнулися з проблемою.
За даними джерел, ще протягом місяця після введення обмежень розрахунки проводилися у звичайному режимі. Проте минулого тижня платежі були зупинені.
Heihe був одним з небагатьох китайських банків, що відкривав кореспондентські рахунки для російських кредитних установ, які не перебували під санкціями.
Після зупинки роботи інших китайських банків саме сюди перейшла частина клієнтів малого й середнього бізнесу з РФ.
- ЄС запровадив обмеження проти двох китайських банків у межах 18-го пакета санкцій проти РФ. У Євросоюзі вважають, що Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank допомагали Росії обходити чинні торговельні обмеження.
- Китай запровадив контрзаходи щодо двох європейських банків у відповідь на санкції Європейського Союзу.
Коментарі (0)