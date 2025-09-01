Китайский банк Heihe прекратил проводить платежи из России после санкций ЕС

Один из последних китайских банков, помогавший РФ обходить санкции, прекратил платежи

Китайский Heihe Rural Commercial Bank, который 19 июля попал под санкции ЕС, с прошлой недели перестал принимать платежи от российских компаний. Об этом пишет российское издание Ведомости.

Информацию подтвердили собеседники в двух российских банках и четверо импортеров, которые непосредственно столкнулись с проблемой.

По данным источников, еще в течение месяца после введения ограничений расчеты проводились в обычном режиме. Однако на прошлой неделе платежи были остановлены.

Heihe был одним из немногих китайских банков, открывавших корреспондентские счета для российских кредитных учреждений, которые не находились под санкциями.

После остановки работы других китайских банков именно сюда перешла часть клиентов малого и среднего бизнеса из РФ.