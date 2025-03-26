Мінус один банк в Україні: "Портал" добровільно пішов з ринку
Національний банк у середу, 25 березня, відкликав банківську ліцензію в банку "Портал" та виключив його з державного реєстру банків. Таке рішення ухвалили на прохання самого банку, йдеться на сайті НБУ.
Банк "Портал" – невеликий банк з активами 232 млн грн. У вересні 2024 року його власник Ігор Колосніцин вирішив припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.
Банк "Портал" став десятим банком, який пішов з ринку з застосуванням такої процедури. Раніше нею скористалися БМ Банк, Діві Банк, Кредит Оптима Банк, Альпарі Банк тощо.
Перед тим як здати ліцензію, банк повинен погодити з НБУ план припинення діяльності та повністю виконати свої зобов'язання. Банк "Портал" виконав їх у лютому 2025 року.
Після його закриття в Україні залишається 60 банків.
- Раніше у березні стало відомо, що колишній Кредит Оптима Банк, який перепрофілювався в мережу обмінних пунктів Аверс, остаточно пішов з фінринку.