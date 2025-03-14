Колишній банк, який перепрофілювався в мережу обмінників, остаточно пішов з фінринку

НБУ відкликав ліцензію мережі обмінників Аверс за її заявою

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Національний банк відкликав ліцензію на здійснення готівкового обміну валют ТОВ "Міжнародна фінансова компанія "Аверс". Таке рішення ухвалено 12 березня на підставі заяви самої компанії, повідомляє пресслужба регулятора.

Оскільки це була єдина ліцензія фінкомпанії, Аверс також вилучили з Державного реєстру фінансових установ.

Відомо, що в лютому НБУ оштрафував компанію "Аверс" на 1,4 млн грн через ненадання банківській інспекції відеозапису процесу обміну валют.

Бенефіціарним власником ТОВ "МФК "Аверс" є підприємець Олег Бойко. Компанія надавала послуги з обміну валют на фінансовому ринку України. Станом на початок 2025 року МФК "Аверс" мала 111 пунктів обміну валюти.

МФК "Аверс" є правонаступницею ПАБ "Кредит Оптима банк", який неодноразово змінював назви: ТОВ "Укрфінансбанк" (з 28 грудня 2006 року); ВАТ "КБ "Кредит-Оптима" (з 27 вересня 2007 року); ВАТ "Кредит Оптима Банк" (з 29 грудня 2008 року); ПАТ "Кредит Оптима Банк" (з 12 квітня 2011 року).

У листопаді 2017 року акціонери Кредит Оптима Банку ухвалили рішення про припинення банківської діяльності фінустанови зі збереженням юридичної особи.