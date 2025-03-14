Бывший банк, перепрофилировавшийся в сеть обменников, окончательно ушел из финрынка

НБУ отозвал лицензию сети обменников Аверс по ее заявлению

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Национальный банк отозвал лицензию на осуществление наличного обмена валют ООО "Международная финансовая компания "Аверс". Такое решение было принято 12 марта на основании заявления самой компании, сообщает пресс-служба регулятора.

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Поскольку это была единственная лицензия финкомпании, Аверс также изъяли из Государственного реестра финансовых учреждений.

Известно, что в феврале НБУ оштрафовал компанию "Аверс" на 1,4 млн грн из-за непредоставления банковской инспекции видеозаписи процессу обмена валют.

Бенефициарным владельцем ООО "МФК "Аверс" является предприниматель Олег Бойко. Компания предоставляла услуги по обмену валют на финансовом рынке Украины. По состоянию на начало 2025 года "МФК "Аверс" имела 111 пунктов обмена валюты.

МФК "Аверс" является правопреемником ПАБ "Кредит оптима банк", который неоднократно менял названия: ООО "Укрфинансбанк" (с 28 декабря 2006 года); ОАО "КБ "Кредит-Оптима" (с 27 сентября 2007 года); ОАО "Кредит Оптима Банк" (с 29 декабря 2008 года); ОАО "Кредит Оптима Бтанк" (с 12 апреля 2011 года).

В ноябре 2017 года акционеры Кредит Оптима Банка приняли решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.