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Одну из крупнейших сетей обменников лишили лицензии – решение НБУ

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21.08.2023, 19:04
Одну из крупнейших сетей обменников лишили лицензии – решение НБУ - Фото
Фото: Depositphotos

Национальный банк аннулировал все лицензии ООО "Финод", которому принадлежит одна из самых больших сетей пунктов обмена валюты в Украине. Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение 21 августа, сообщила пресс-служба регулятора.

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"Лицензии ООО "Финод" аннулированы в связи с невыполнением примененной Национальным банком меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения", – говорится в сообщении.

Кроме обмена валют, у Финода были лицензии на предоставление услуг факторинга, финансового кредита, финансового лизинга, предоставление гарантий и поручительств.

В мае НБУ оштрафовал Финод на 300 000 грн за проведение валютно-обменных операций без предоставления клиенту расчетного документа РРО, а в середине июля обязал компанию до 2 августа предоставить информацию о бенефициарах и их финансовом положении.

ООО "Финод" работает на рынке с 2012 года, зарегистрировано в Одессе. Уставный капитал компании составляет 15 млн грн.

В прошлом году доход компании составил 5,4 млрд грн. В первом полугодии Финод возглавил перечень финансовых компаний по размеру выручки – более 2,11 млрд грн. Его чистая прибыль составила 61,96 млн грн.

Компания имеет более 400 обменников в 16 областях Украины. Согласно данным на сайте Финода, 14,81% компании принадлежит ее директору Максиму Ткаленко, еще 85,19% – Алексею Штевнину.

Вера Касиян
НБУобмен валютлицензияобменникифинод
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