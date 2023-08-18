НБУ добавил требований к пунктам обмена валют, чтобы клиентам было проще жаловаться
Национальный банк с 19 августа вносит изменения в порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте в обменниках, кассах банков и на почте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Изменения должны помочь украинцам оперативно решать спорные или конфликтные ситуации при обмене валюты.
Так, расширяется перечень информации, которая должна размещаться в кассе банка, обменного пункта и оператора почтовой связи:
- копия приказа (распоряжение) об установлении курсов купли и продажи валюты;
- перечень валютно-обменных операций, совершаемых кассой, пунктом обмена;
- уведомление об обязательности совершения кассиром операции в случае обращения клиента с отказом от совершенной валютно-обменной операции;
- выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за совершение операции по обмену наличных денег;
- уведомление о кассире кассы, совершающем валютно-обменные операции;
- копия банковской лицензии или лицензии/выписки из реестра лиц, которым выдана лицензия на осуществление валютных операций;
- местонахождение кассы;
- информация о юридическом лице: местонахождение, номер телефона или номер телефона горячей линии (при наличии), адрес электронной почты, ссылка на интернет-страницу (при наличии);
- контактная информация Национального банка.
Если у клиента при обмене валюты возникают конфликтные ситуации, ему нужно обратиться с жалобой к руководству банка или небанковскому финансовому учреждению, которое нарушает правила обмена валют, чтобы они были в курсе нарушений их подчиненных.
В случае если реакции со стороны руководства банка или небанковского финансового учреждения отсутствуют, следует обратиться в Национальный банк.
Также НБУ предоставил возможность иностранным гражданам получать на текущие счета в гривне средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров.
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