НБУ добавил требований к пунктам обмена валют, чтобы клиентам было проще жаловаться

Национальный банк с 19 августа вносит изменения в порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте в обменниках, кассах банков и на почте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Изменения должны помочь украинцам оперативно решать спорные или конфликтные ситуации при обмене валюты.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Так, расширяется перечень информации, которая должна размещаться в кассе банка, обменного пункта и оператора почтовой связи:

- копия приказа (распоряжение) об установлении курсов купли и продажи валюты;

- перечень валютно-обменных операций, совершаемых кассой, пунктом обмена;

- уведомление об обязательности совершения кассиром операции в случае обращения клиента с отказом от совершенной валютно-обменной операции;

- выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за совершение операции по обмену наличных денег;

- уведомление о кассире кассы, совершающем валютно-обменные операции;

- копия банковской лицензии или лицензии/выписки из реестра лиц, которым выдана лицензия на осуществление валютных операций;

- местонахождение кассы;

- информация о юридическом лице: местонахождение, номер телефона или номер телефона горячей линии (при наличии), адрес электронной почты, ссылка на интернет-страницу (при наличии);

- контактная информация Национального банка.

Если у клиента при обмене валюты возникают конфликтные ситуации, ему нужно обратиться с жалобой к руководству банка или небанковскому финансовому учреждению, которое нарушает правила обмена валют, чтобы они были в курсе нарушений их подчиненных.

В случае если реакции со стороны руководства банка или небанковского финансового учреждения отсутствуют, следует обратиться в Национальный банк.

Также НБУ предоставил возможность иностранным гражданам получать на текущие счета в гривне средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров.

10 августа 2023 года НБУ и Центробанк Польши анонсировали выпуск совместной монеты ко Дню Независимости Украины.

11 августа НБУ смягчил валютные ограничения – подробности.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях