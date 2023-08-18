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НБУ добавил требований к пунктам обмена валют, чтобы клиентам было проще жаловаться

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 14:06
НБУ добавил требований к пунктам обмена валют, чтобы клиентам было проще жаловаться - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Национальный банк с 19 августа вносит изменения в порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте в обменниках, кассах банков и на почте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Изменения должны помочь украинцам оперативно решать спорные или конфликтные ситуации при обмене валюты. 

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Так, расширяется перечень информации, которая должна размещаться в кассе банка, обменного пункта и оператора почтовой связи: 

- копия приказа (распоряжение) об установлении курсов купли и продажи валюты;

- перечень валютно-обменных операций, совершаемых кассой, пунктом обмена; 

- уведомление об обязательности совершения кассиром операции в случае обращения клиента с отказом от совершенной валютно-обменной операции; 

- выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за совершение операции по обмену наличных денег; 

 - уведомление о кассире кассы, совершающем валютно-обменные операции; 

- копия банковской лицензии или лицензии/выписки из реестра лиц, которым выдана лицензия на осуществление валютных операций;

- местонахождение кассы;

- информация о юридическом лице: местонахождение, номер телефона или номер телефона горячей линии (при наличии), адрес электронной почты, ссылка на интернет-страницу (при наличии); 

- контактная информация Национального банка. 

Если у клиента при обмене валюты возникают конфликтные ситуации, ему нужно обратиться с жалобой к руководству банка или небанковскому финансовому учреждению, которое нарушает правила обмена валют, чтобы они были в курсе нарушений их подчиненных. 

В случае если реакции со стороны руководства банка или небанковского финансового учреждения отсутствуют, следует обратиться в Национальный банк.  

Также НБУ предоставил возможность иностранным гражданам получать на текущие счета в гривне средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров.  

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Роман Брыль
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