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НБУ додав вимог пунктам обміну валют, щоб клієнтам було простіше скаржитися

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 14:06
НБУ додав вимог пунктам обміну валют, щоб клієнтам було простіше скаржитися - Фото
Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net

Національний банк з 19 серпня вносить зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті в обмінниках, касах банків та на пошті. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зміни мають допомогти українцям оперативно вирішувати спірні чи конфліктні ситуації під час обміну валюти.

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Так, розширюється перелік інформації, яка має розміщуватися в касі банку, обмінного пункту та оператора поштового зв'язку:

- копія наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу валюти;

- перелік валютно-обмінних операцій, які здійснюються касою, пунктом обміну;

- повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операції у разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції;

- витяг з наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операції з обміну готівки;

- повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції;

- копія банківської ліцензії або ліцензії/виписки з реєстру осіб, яким видано ліцензію на здійснення валютних операцій;

- місцезнаходження каси;

- інформація про юридичну особу: місцезнаходження, номер телефону або номер гарячої лінії (за наявності), адреса електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності);

- контактна інформація Національного банку.

Якщо у клієнта під час обміну валюти виникають конфліктні ситуації, йому потрібно звернутися зі скаргою до керівництва банку або небанківської фінансової установи, яка порушує правила обміну валют, щоб вони були в курсі порушень їх підлеглих.

Якщо реакції з боку керівництва банку або небанківської фінансової установи відсутні, слід звернутися до Національного банку.

Також НБУ надав можливість іноземним громадянам отримувати на поточні рахунки у гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів.

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Роман Бриль
НБУобмін валютиобмінники
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