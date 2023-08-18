НБУ додав вимог пунктам обміну валют, щоб клієнтам було простіше скаржитися
Національний банк з 19 серпня вносить зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті в обмінниках, касах банків та на пошті. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зміни мають допомогти українцям оперативно вирішувати спірні чи конфліктні ситуації під час обміну валюти.
Так, розширюється перелік інформації, яка має розміщуватися в касі банку, обмінного пункту та оператора поштового зв'язку:
- копія наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу валюти;
- перелік валютно-обмінних операцій, які здійснюються касою, пунктом обміну;
- повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операції у разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції;
- витяг з наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операції з обміну готівки;
- повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції;
- копія банківської ліцензії або ліцензії/виписки з реєстру осіб, яким видано ліцензію на здійснення валютних операцій;
- місцезнаходження каси;
- інформація про юридичну особу: місцезнаходження, номер телефону або номер гарячої лінії (за наявності), адреса електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності);
- контактна інформація Національного банку.
Якщо у клієнта під час обміну валюти виникають конфліктні ситуації, йому потрібно звернутися зі скаргою до керівництва банку або небанківської фінансової установи, яка порушує правила обміну валют, щоб вони були в курсі порушень їх підлеглих.
Якщо реакції з боку керівництва банку або небанківської фінансової установи відсутні, слід звернутися до Національного банку.
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