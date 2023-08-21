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Одну з найбільших мереж обмінників позбавили ліцензії – рішення НБУ

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 19:04
Одну з найбільших мереж обмінників позбавили ліцензії – рішення НБУ - Фото
Фото: Depositphotos

Національний банк анулював усі ліцензії ТОВ "Фінод", якому належить одна з найбільших мереж пунктів обміну валюти в Україні. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення 21 серпня, повідомила пресслужба регулятора.

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"Ліцензії ТОВ "Фінод" анульовано у зв'язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення", – йдеться в повідомленні.

Крім обміну валют, у Фіноду були ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств.

У травні НБУ оштрафував Фінод на 300 000 грн за проведення валютно-обмінних операцій без надання клієнту розрахункового документа РРО, а в середині липня зобов'язав компанію до 2 серпня надати інформацію про бенефіціарів та їхнє фінансове становище.

ТОВ "Фінод" працює на ринку з 2012 року, зареєстровано в Одесі. Статутний капітал компанії становить 15 млн грн. 

Торік дохід компанії становив 5,4 млрд грн. У першому півріччі Фінод очолив перелік фінансових компаній за розміром виторгу – понад 2,11 млрд грн. Його чистий прибуток досяг 61,96 млн грн.

Компанія має понад 400 обмінників у 16 областях України. Згідно з даними на сайті Фіноду, 14,81% компанії належить її директору Максиму Ткаленку, ще 85,19% – Олексію Штевніну.

Віра Касіян
ліцензіяНБУобмін валютобмінникифінод
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