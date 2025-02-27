Верховный суд признал законность закрытия одной из крупнейших сетей обменников

ООО "Финод" проиграло Национальному банку в Верховном суде после того, как выиграло суд первой и апелляционной инстанции

Фото: depositphotos.com

Верховный суд 18 февраля подтвердил законность решения НБУ об аннулировании лицензий ООО "Финод" и исключении его из Государственного реестра финансовых учреждений, после того как суды низших инстанций встали на сторону компании. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Финод был одной из крупнейших сетей обменников в Украине, насчитывал около 400 обменников.

Его лицензию отозвали в августе 2023 года из-за того, что компания не предоставила подтверждения имущественного положения своих официальных владельцев – Алексея Штевнина (85,2%) и Максима Ткаленко (15,8%).

В ноябре 2023 года компания обратилась в суд, и ее иск удовлетворили: сначала Одесский окружной административный суд (2 апреля 2024 года), а затем и Пятый апелляционный административный суд (25 июня 2024 года).

Однако Верховный суд, чье решение является окончательным и не подлежит обжалованию, принял сторону Национального банка.

Он признал, что Финод не выполнил должным образом требования регулятора, в результате чего НБУ не смог рассмотреть вопрос о соответствии владельцев компании требованиям законодательства. Невозможность оценки финансового/имущественного положения собственников существенного участия создает риски невыполнения финансовым учреждением обязательств перед клиентами, признал Верховный суд.

"Это решение Верховного суда важно для обеспечения прозрачности и стабильности финансового рынка Украины", — прокомментировал решение начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.