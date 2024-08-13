Нацбанк аннулировал лицензию сети валютных обменников из первой тройки
Национальный банк отозвал лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме у ООО "Финансовая компания "Артем". Об этом сообщает Нацбанк.
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Такое решение приняли в связи с "обнаружением Национальным банком недостоверной информации, которую ООО "Финансовая компания "Артем" подавало вместе с заявлением о выдаче лицензии".
Решение вступает в силу 13 августа 2024 года.
По данным реестра пунктов обмена иностранной валюты, обнародованном на сайте НБУ, у финансовой компании "Артем" было 319 обменников в разных городах Украины.
По состоянию на 1 июня 2024 года компания входила в тройку валютных ФК с наибольшим количеством отделений. Первое и второе место занимали Премиум Финанс и Альфа-Инвест Групп, которые имели в то время 446 и 392 обменника соответственно.
Владельцы ООО "ФК "Артем" – Юлия Ломова (99,05%) и Георгий Тюрин (0,9524%). Компания зарегистрирована в 2016 году в Днепре. Ее уставный капитал – 21 млн грн.
- 21 августа 2023 года Национальный банк аннулировал все лицензии ООО "Финод", которому на то время принадлежала одна из крупнейших сетей пунктов обмена валюты в Украине.
- В августе 2023-го НБУ также добавил требования пунктам обмена валют, чтобы клиентам было проще жаловаться.