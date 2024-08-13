Нацбанк анулював ліцензію мережі валютних обмінників з першої трійки

Ліцензію відкликали у ТОВ "Фінансова компанія "Артем", що мала 319 обмінників

Фото: EPA / OLEG PETRASYUK

Національний банк відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі у ТОВ "Фінансова компанія "Артем". Про це повідомляє Нацбанк.

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Таке рішення ухвалили у звʼязку із "виявленням Національним банком недостовірної інформації, яку ТОВ "Фінансова компанія "Артем" подавало разом із заявою про видачу ліцензії".

Рішення набирає чинності 13 серпня 2024 року.

За даними реєстру пунктів обміну іноземної валюти, оприлюдненому на сайті НБУ, фінансова компанія "Артем" мала 319 обмінників у різних містах України.

Станом на 1 червня 2024 року компанія входила у трійку валютних ФК із найбільшою кількістю відділень. Перше та друге місце посідали Преміум Фінанс та Альфа-Інвест Груп, що мали на той час 446 та 392 обмінники відповідно.

Власниками ТОВ "ФК "Артем" є Юлія Ломова (99,05%) та Георгій Тюрін (0,9524%). Компанія зареєстрована у 2016 році у Дніпрі. Її статутний капітал – 21 млн грн.