Верховний суд визнав законність закриття однієї з найбільших мереж обмінників

ТОВ "Фінод" програло Національному банку у Верховному суді після того, як виграло суд першої та апеляційної інстанції

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Верховний суд 18 лютого підтвердив законність рішення НБУ щодо анулювання ліцензій ТОВ "Фінод" і виключення його з Державного реєстру фінансових установ після того, як суди нижчих інстанцій стали на бік компанії. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Фінод був однією з найбільших мереж обмінників в Україні, мав близько 400 обмінників.

Його ліцензію відкликали в серпні 2023 року через те, що компанія не надала підтверджень майнового стану своїх офіційних власників – Олексія Штевніна (85,2%) і Максима Ткаленка (15,8%).

У листопаді 2023 року компанія звернулася до суду, і її позов задовольнили: спочатку Одеський окружний адміністративний суд (2 квітня 2024 року), а потім і П'ятий апеляційний адміністративний суд (25 червня 2024 року).

Проте Верховний суд, чиє рішення є остаточним і оскарженню не підлягає, став на бік Національного банку.

Він визнав, що Фінод не виконав належним чином вимоги регулятора, в результаті чого НБУ не зміг розглянути питання про відповідність власників компанії вимогам законодавства. Неможливість оцінки фінансового/майнового стану власників істотної участі створює ризики невиконання фінансовою установою зобов'язань перед клієнтами, визнав Верховний суд.

"Це рішення Верховного суду є важливим для забезпечення прозорості та стабільності фінансового ринку України", – прокоментував рішення начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.