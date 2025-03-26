Минус один банк в Украине: "Портал" добровольно ушел с рынка

Десятый украинский банк воспользовался механизмом выхода с рынка по собственной инициативе без прекращения юридического лица

Фото: банк "Портал"

Национальный банк в среду, 25 марта, отозвал банковскую лицензию у банка "Портал" и исключил его из государственного реестра банков. Такое решение приняли по просьбе самого банка, говорится на сайте НБУ.

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Банк "Портал"– небольшой банк с активами 232 млн грн. В сентябре 2024 года его владелец Игорь Колосницын решил прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Банк "Портал" стал десятым банком, ушедшим с рынка с применением такой процедуры. Ранее ею воспользовались БМ Банк, Деви Банк, Кредит Оптима Банк, Альпари Банк и т.д.

Перед тем как сдать лицензию, банк должен согласовать с НБУ план прекращения деятельности и полностью выполнить свои обязательства. Банк "Портал" выполнил их в феврале 2025 года.

После его закрытия в Украине остается 60 банков.