Найдорожча компанія Казахстану вийшла на біржу в США

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Казахстанська фінтех-компанія Kaspi.kz вийшла на американську фондову біржу Nasdaq, розмістивши в ході первинного публічного розміщення (IPO) 11,3 млн акцій по $92 за штуку. Про це повідомляється на сайті компанії.

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Вона залучила від IPO $1 млрд, а її ринкова капіталізація Kaspi.kz вийшла на рівень $18 млрд, вказує Bloomberg.

Роад-шоу у межах розміщення на Nasdaq казахстанська компанія розпочала 16 січня. Акціонерами, що продають акції, були названі В'ячеслав Кім, Михайло Ломтадзе та Asia Equity Partners Limited (компанія, що входить до Baring Vostok).

Станом на 1 січня 2024 року частки акціонерів Kaspi.kz розподілялися так: Baring Vostok – 27,53%, Ломтадзе – 24,67%, Кім – 23,47%.

У 2020 році Kaspi.kz провела IPO в Лондоні та залучила $870 млн. З капіталізацією в $6,5 млрд вона стала найдорожчою компанією країни.