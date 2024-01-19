Самая дорогая компания Казахстана вышла на биржу в США

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Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz вышла на американскую фондовую биржу Nasdaq, разместив в ходе первичного публичного размещения (IPO) 11,3 млн акций по $92 за штуку. Об этом сообщается на сайте компании.

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Она привлекла от IPO $1 млрд, а ее рыночная капитализация Kaspi.kz вышла на уровень $18 млрд, указывает Bloomberg

Роад-шоу в рамках размещения на Nasdaq казахстанская компания начала 16 января. Акционерами, продающими акции, были названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания, входящая в Baring Vostok).

По состоянию на 1 января 2024 года доли акционеров Kaspi.kz распределялись следующим образом: Baring Vostok – 27,53%, Ломтадзе – 24,67%, Ким – 23,47%.

В 2020 году Kaspi.kz провела IPO в Лондоне и привлекла $870 млн. С капитализацией в $6,5 млрд она сала самой дорогой компанией страны.