Нацбанк випустив вертикальну банкноту 50 грн до другої річниці вторгнення РФ – фото

Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" символізує вдячність України міжнародним партнерам за допомогу у протидії російській агресії

Фото: НБУ

Національний банк до другої річниці повномасштабного російського вторгнення випустив пам’ятну банкноту "Єдність рятує світ". Вертикальну банкноту номіналом 50 гривень введено в обіг з 23 лютого, повідомила пресслужба НБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Це друга пам’ятна банкнота, яку Національний банк випускає з початку великої війни.

"Наша нова банкнота – символ вдячності світу за залученість. Пишаємося нашими партнерами та віримо в силу їхньої єдності, яка також гартується", – сказав голова Національного банку Андрій Пишний.

Фото: НБУ

Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" має серію ЄС з номерами 0000001–0300000 та підпис голови Національного банку України Андрія Пишного.

Її тираж 300 000 штук (у сувенірному упакуванні). Дизайн банкноти створив художник Володимир Таран.

На лицьовому боці банкноти розміщено стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

Фото: НБУ

У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи, від країн якої ніби відходять судини-маршрути допомоги та підтримки України.

Праворуч від водяного знака розміщено наскрізний елемент – стилізований шеврон Збройних Сил України та спеціальний рельєфний елемент у вигляді кола для людей із послабленим зором.

Також на банкноті розміщено текст українською та англійською мовами:

Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля;

Unity and solidarity with the Ukrainian people are bringing closer Ukraine’s victory in the fight against the Russian aggressor, and are saving the world from the chaos and darkness of violence.

Основне зображення зворотного боку банкноти – композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба.

Фото: НБУ