Нацбанк выпустил вертикальную банкноту 50 грн ко второй годовщине вторжения РФ – фото

Памятная банкнота "Единство спасает мир" символизирует благодарность Украины международным партнерам за помощь в противодействии российской агрессии

Фото: НБУ

Национальный банк ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения выпустил памятную банкноту "Единство спасает мир". Вертикальная банкнота номиналом 50 гривен введена в обращение с 23 февраля, сообщила пресс-служба НБУ.

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Это вторая памятная банкнота, выпущенная Национальным банком с начала большой войны.

"Наша новая банкнота – символ благодарности миру за вовлеченность. Гордимся нашими партнерами и верим в силу их единства, которое также закаляется", – сказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Фото: НБУ

Памятная банкнота "Единство спасает мир" имеет серию ЕС с номерами 0000001-0300000 и подпись главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Ее тираж 300 000 штук (в сувенирной упаковке). Дизайн банкноты создал художник Владимир Таран.

На лицевой стороне банкноты расположен стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение – образ девушки в военном шлеме, смотрящей в сторону Запада.

Фото: НБУ

В нижней части, на фоне Земного шара, размещено стилизованное изображение Европы, от стран которой отходят сосуды-маршруты помощи и поддержки Украины.

Справа от водяного знака расположен сквозной элемент – стилизованный шеврон Вооруженных Сил Украины и специальный рельефный элемент в виде круга для людей с ослабленным зрением.

Также на банкноте размещен текст на украинском и английском языках:

Единство и солидарность с украинским народом приближают победу Украины в борьбе против российского агрессора и спасают мир от хаоса и мрака насилия;

Unity and solidarity with the Ukrainian people are bringing closer Ukraine’s victory in the fight against the Russian aggressor, and are saving the world from the chaos and darkness of violence.

Основное изображение обратной стороны банкноты – композиция из сжатых рук, символизирующая сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство на фоне стилизованного трезубца.

Фото: НБУ